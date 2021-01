Uomo si dà fuoco nel sottopasso della stazione Centrale di Milano (Di domenica 10 gennaio 2021) Un Uomo senza fissa dimora si è dato fuoco usando della benzina nel sottopasso vicino alla stazione Centrale di Milano, che collega via Sammartini e Via Ferrante Aporti. Tutto è accaduto verso le 4 del mattino: il senzatetto ha riportato ustioni in tutto il corpo ed è stato portato al Fatebenefratelli. Ora è ricoverato il prognosi riservata. È stato un testimone a vedere il clochard darsi fuoco. Pronto l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco: il 55enne non sarebbe il pericolo di vita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Unsenza fissa dimora si è datousandobenzina nelvicino alladi, che collega via Sammartini e Via Ferrante Aporti. Tutto è accaduto verso le 4 del mattino: il senzatetto ha riportato ustioni in tutto il corpo ed è stato portato al Fatebenefratelli. Ora è ricoverato il prognosi riservata. È stato un testimone a vedere il clochard darsi. Pronto l’interventopolizia e dei vigili del: il 55enne non sarebbe il pericolo di vita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

