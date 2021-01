Uomini e Donne, ex corteggiatrice famosa si è vaccinata contro il Covid (Di domenica 10 gennaio 2021) Il vaccino per il Covid è necessario per sconfiggere questa pandemia che da un anno ha messo in ginocchio il mondo intero e Marta Pasqualato lo sa bene. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, nella giornata di ieri si è sottoposta al vaccino Pfizer perché, oltre ad essere una influencer, lavora anche in corsia e per questo ha avuto la precedenza. Veneta di nascita ma toscana d’adozione, Marta Pasqualato ha trovato la popolarità televisiva nel 2018 partecipando in qualità di corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. Purtroppo per lei, nonostante fosse arrivata all’ultima puntata, il tronista scelse la sua rivale, Virginia Stablum, che rispose di sì. Nei giorni scorsi la Pasqualato si è mostrata su Instagram intenta a fare i vaccini, mentre oggi è ... Leggi su biccy (Di domenica 10 gennaio 2021) Il vaccino per ilè necessario per sconfiggere questa pandemia che da un anno ha messo in ginocchio il mondo intero e Marta Pasqualato lo sa bene. L’exdi, infatti, nella giornata di ieri si è sottoposta al vaccino Pfizer perché, oltre ad essere una influencer, lavora anche in corsia e per questo ha avuto la precedenza. Veneta di nascita ma toscana d’adozione, Marta Pasqualato ha trovato la popolarità televisiva nel 2018 partecipando in qualità didi Nicolò Brigante a. Purtroppo per lei, nonostante fosse arrivata all’ultima puntata, il tronista scelse la sua rivale, Virginia Stablum, che rispose di sì. Nei giorni scorsi la Pasqualato si è mostrata su Instagram intenta a fare i vaccini, mentre oggi è ...

