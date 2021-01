UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) anticipazioni puntata 1106 di Una VITA di lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021: Marcia, dopo tutto quello che è accaduto, ha bisogno di essere sottoposta ad una delicata operazione… Genoveva decide di riunire i vicini per un rosario per la guarigione di Marcia. Neanche a dirlo, il vero scopo della Salmeron è quello di aumentare il suo credito tra i vicini… Marcia subisce una lunga operazione, poi viene riportata in camera. Felipe resta incredulo quando la vede aprire gli occhi… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di domenica 10 gennaio 2021)1106 di Unadi11 e12: Marcia, dopo tutto quello che è accaduto, ha bisogno di essere sottoposta ad una delicata operazione… Genoveva decide di riunire i vicini per un rosario per la guarigione di Marcia. Neanche a dirlo, il vero scopo della Salmeron è quello di aumentare il suo credito tra i vicini… Marcia subisce una lunga operazione, poi viene riportata in camera. Felipe resta incredulo quando la vede aprire gli occhi… Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

