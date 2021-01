Una Vita, anticipazioni: Genoveva finanzia l’operazione per salvare la vita a Marcia (Di domenica 10 gennaio 2021) Clara Garrido Genoveva Salmeron, la dark lady di Una vita interpretata dall’affascinante Clara Garrido, continuerà a tenere banco nei prossimi episodi della telenovela. Decisa a tutto pur di riconquistare la fiducia del suo amato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la donna deciderà infatti di pagare in prima persona l’operazione salva vita alla rivale Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), ancora ricoverata in ospedale dopo lo sparo che le ha inferto Cesar Andrade (Alvaro Baguena). Il gesto “magnanimo” di Genoveva rallegrerà tutti i vicini di Acacias tranne Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), la quale sospetterà che la sua signora abbia in realtà delle losche intenzioni. Ecco le anticipazioni da domenica 10 a venerdì 15 gennaio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 10 gennaio 2021) Clara GarridoSalmeron, la dark lady di Unainterpretata dall’affascinante Clara Garrido, continuerà a tenere banco nei prossimi episodi della telenovela. Decisa a tutto pur di riconquistare la fiducia del suo amato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la donna deciderà infatti di pagare in prima personasalvaalla rivaleSampaio (Trisha Fernandez), ancora ricoverata in ospedale dopo lo sparo che le ha inferto Cesar Andrade (Alvaro Baguena). Il gesto “magnanimo” dirallegrerà tutti i vicini di Acacias tranne Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), la quale sospetterà che la sua signora abbia in realtà delle losche intenzioni. Ecco leda domenica 10 a venerdì 15 gennaio ...

matteosalvinimi : Un “giornalista” che se la prende con una bimba di 8 anni, innamorata del suo papà come il suo papà è innamorato di… - riotta : Negli Usa le dosi eccedenti si danno first come a chi le vuole. Ed è ovvio. Ma si può pensare di buttar via una vac… - matteosalvinimi : Dice: “Finché si resta attaccati alla vita si ha diritto di vivere”: nonna Maria è una forza della natura! Buonanot… - massimo006 : @elihh3 @soulista Certo, certo. È invece più avvilente pensare come la nostra vita sociale sia incredibilmente pian… - AntonioBaciu94 : RT @fratellipheega: Quanto è bello vedere chi osanna il suo partner e la sua storia sui social con una facilità immane, e poi nella vita pr… -