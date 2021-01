Una vita, anticipazioni 12 gennaio: Marcia si risveglia (Di domenica 10 gennaio 2021) Una vita torna su Canale 5 nel pomeriggio di martedì 12 gennaio nel consueto orario delle 14:10. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Marcia verrà sottoposta ad un delicato intervento da un illustre chirurgo fatto giungere in città da Genoveva. L’operazione sarà molto lunga e andrà per il meglio, visto che la Sampaio si risveglierà sotto gli occhi attoniti di Felipe. Una buona notizia finalmente per tutti gli appassionati delle vicende di Acacias. Una vita, trama 12 gennaio: Marcia è salva, la felicità di Felipe In Una vita, tutti saranno in apprensione per le sorti della povera Marcia. La ragazza sarà sotto i ferri e, nel frattempo, Genoveva organizzerà la recita di un rosario per pregare per una sua pronta guarigione. L’iniziativa della ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 10 gennaio 2021) Unatorna su Canale 5 nel pomeriggio di martedì 12nel consueto orario delle 14:10. Le vicende riprenderanno dal momento in cuiverrà sottoposta ad un delicato intervento da un illustre chirurgo fatto giungere in città da Genoveva. L’operazione sarà molto lunga e andrà per il meglio, visto che la Sampaio si risveglierà sotto gli occhi attoniti di Felipe. Una buona notizia finalmente per tutti gli appassionati delle vicende di Acacias. Una, trama 12è salva, la felicità di Felipe In Una, tutti saranno in apprensione per le sorti della povera. La ragazza sarà sotto i ferri e, nel frattempo, Genoveva organizzerà la recita di un rosario per pregare per una sua pronta guarigione. L’iniziativa della ...

