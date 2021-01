UNA MAMMA PER AMICA | “Autunno” Stasera su LA5 | anticipazioni e trama

Leggi su tvsoap

(Di domenica 10 gennaio 2021) Le attesissime “final four words” di Amy Sherman-Palladino stanno per essere rivelate. Le ultime quattro parole, che originariamente erano destinate a concludere la serie originale, le ascolteremo nel finale di, il quarto e ultimo capitolo di Unaper, di nuovo insieme, che La5 trasmetterà oggi in prima serata. È giunta l’ora di salutare Lorelai e Rory per la seconda volta, ma dove le lasceremo dopo un altro (ennesimo)a Stars Hollow? Preparatevi dunque a vivere un’ultima puntata densa di emozioni, in cui probabilmente non avremo il classico happy end tanto atteso ma sicuramente, attraverso le quatto sconcertanti parole che Rory dirà a Lorelai, la saga delle Gilmore avrà il suo finale perfetto! Nella scorsa puntata abbiamo visto Lorelai annunciare a Luke che sarebbe partita per un viaggio ...