Una lite con la madre alla base dell’accoltellamento: le condizioni del dj Joseph Capriati (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il deejay Joseph Capriati ha una ferita profonda che gli ha trapassato un polmone, ma da questa mattina, non è più in pericolo di vita. Il monitoraggio del deejay all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per un drenaggio al polmone, è costante. Da una prima ricostruzione, poi confermata, il padre del ragazzo avrebbe tentato di ucciderlo a colpi di coltello al culmine di una discussione in famiglia per futili motivi. Come riporta Il Mattino, la polizia della squadra Volante della Questura di Caserta ha ricostruito la dinamica, e sembrerebbe che la lite sia nata tra Joseph Capriati e la madre. In aiuto della donna sarebbe arrivato il padre del ragazzo ricevendo un pugno sul volto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il deejayha una ferita profonda che gli ha trapassato un polmone, ma da questa mattina, non è più in pericolo di vita. Il monitoraggio del deejay all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per un drenaggio al polmone, è costante. Da una prima ricostruzione, poi confermata, il padre del ragazzo avrebbe tentato di ucciderlo a colpi di coltello al culmine di una discussione in famiglia per futili motivi. Come riporta Il Mattino, la polizia della squadra Volante della Questura di Caserta ha ricostruito la dinamica, e sembrerebbe che lasia nata trae la. In aiuto della donna sarebbe arrivato il padre del ragazzo ricevendo un pugno sul volto ...

