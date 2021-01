“Una dose sprecata..” Dopo il vaccino l’anziano riceve decine di commenti negativi. Il motivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ iniziata ufficialmente la somministrazione dei vaccini e oltre le polemiche dei no-vax, si polemizza anche sull’età degli aventi diritto, visto che si è deciso di cominciare dai più anziani. E il più anziano in Toscana ad averlo ricevuto è Basilio Pompei, 103 anni, deportato e sopravvissuto ad un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale e, si spera, anche al covid. C’è un’età per sperare? Nonno Basilio ha passato una intera vita in macelleria ed ora è ospite della Rsa San Biagio a Dicomano, nel Fiorentino. Ma proprio la sua età è stata il motivo per il quale l’uomo è stato fortemente criticato sui social con orribili frasi quali “Una dose sprecata”, “A 103 anni doveva essere lui a rifiutarla”, “Facciamo morire i quarantenni e vacciniamo i centenari”, “Sempre negativo e gli fanno il ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ iniziata ufficialmente la somministrazione dei vaccini e oltre le polemiche dei no-vax, si polemizza anche sull’età degli aventi diritto, visto che si è deciso di cominciare dai più anziani. E il più anziano in Toscana ad averlo ricevuto è Basilio Pompei, 103 anni, deportato e sopravvissuto ad un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale e, si spera, anche al covid. C’è un’età per sperare? Nonno Basilio ha passato una intera vita in macelleria ed ora è ospite della Rsa San Biagio a Dicomano, nel Fiorentino. Ma proprio la sua età è stata ilper il quale l’uomo è stato fortemente criticato sui social con orribili frasi quali “Una”, “A 103 anni doveva essere lui a rifiutarla”, “Facciamo morire i quarantenni e vacciniamo i centenari”, “Sempre negativo e gli fanno il ...

MediasetTgcom24 : Vaccinato a 103 anni, nel mirino degli haters sui social: 'Poteva lasciarlo ad altri, una dose sprecata'… - RobertoBurioni : Non solo: alla fine di ogni giornata, siccome non tutti le dosi sono state utilizzate, escono in strada e propongon… - RobertoBurioni : Speriamo che Biden non lo faccia: usare una sola dose di vaccino sarebbe una decisione sbagliata e pericolosissima.… - abellimarika : @raistolo Certo, sono srati aiutati dalla giusta dose di pressioni che hanno reso quedta scelta più appetibile risp… - Giolla_Giolla : RT @pazzeska4: tommaso: una dose di insulina per pier e giulia graziee tommy uno di noi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una dose In Israele è iniziata la somministrazione della seconda dose del vaccino di Pfizer-BioNTech Il Post Caos vaccini in Calabria. Belcastro: «Entro due settimane somministreremo 20mila dosi»

La lentezza estrema all’Asp di Crotone. Il direttore sanitario Brisinda intervistato a La7: «Sono stati giorni festivi». I numeri in ripresa e le previsioni per il futuro. In studio appare anche De Ma ...

Coronavirus, vaccinazione e gravidanza, le indicazioni dell’Iss

Sono 19.978 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia mentre 483 sono le vittime. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute-Iss.

La lentezza estrema all’Asp di Crotone. Il direttore sanitario Brisinda intervistato a La7: «Sono stati giorni festivi». I numeri in ripresa e le previsioni per il futuro. In studio appare anche De Ma ...Sono 19.978 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia mentre 483 sono le vittime. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute-Iss.