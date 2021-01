Un quartiere militare nel bel mezzo di Città Alta | le Casermette di Sant’Agostino e gli stemmi veneziani

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il Baluardo diè uno dei luoghi maggiormente amati dai giovani bergamaschi. Nel corso della bella stagione i ragazzi orobici hanno infatti modo di trascorrere qualche momento di tranquillità all’ombra dell’antico monastero. Sino ad alcuni decenni fa difficilmente avremmo visto scene di questo genere in quanto l’area era principalmente utilizzata dai militari di stanza nelle cosiddette “di”. L’edificio, posto alle spalle della chiesa romanica, venne progettato nel 1572 dal capitano Bartolomeo Vetturi sulla base di una precedente struttura in legno ed era in grado di ospitare sino a cento soldati. Utilizzato dalla guarnigione posta a protezione dell’adiacente Porta, la struttura venne sfruttata anche in seguito alla caduta della Repubblica di Venezia rimanendo attiva ...