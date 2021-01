Un mese di restrizioni: il piano del governo per frenare il contagio. L’allarme della Cabina di regia: «Epidemia fuori controllo» (Di domenica 10 gennaio 2021) La strada è tracciata. Il governo è pronto ad annunciare nuove restrizioni, nel tentativo di arginare il contagio da Coronavirus, che nei primi giorni del 2021 non ha mostrato i segnali di rallentamento sperati. I dettagli saranno limati nelle ultime ore. A partire dalla riunione, convocata per domani 11 gennaio, tra i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e le Regioni. Poi, mercoledì 13 gennaio, il ministro della Salute illustrerà il nuovo Dpcm. Che entrerà in vigore il 16 gennaio e, come spiega Repubblica, potrebbe avere una durata di quattro settimane. Diventeranno più severi i parametri che portano all’istituzione della zona rossa, che scatterà automaticamente in quelle Regioni dove l’incidenza settimanale è di 250 casi Covid ogni 100mila abitanti, con il Veneto e l’Emilia Romagna che ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) La strada è tracciata. Ilè pronto ad annunciare nuove, nel tentativo di arginare ilda Coronavirus, che nei primi giorni del 2021 non ha mostrato i segnali di rallentamento sperati. I dettagli saranno limati nelle ultime ore. A partire dalla riunione, convocata per domani 11 gennaio, tra i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e le Regioni. Poi, mercoledì 13 gennaio, il ministroSalute illustrerà il nuovo Dpcm. Che entrerà in vigore il 16 gennaio e, come spiega Repubblica, potrebbe avere una durata di quattro settimane. Diventeranno più severi i parametri che portano all’istituzionezona rossa, che scatterà automaticamente in quelle Regioni dove l’incidenza settimanale è di 250 casi Covid ogni 100mila abitanti, con il Veneto e l’Emilia Romagna che ...

