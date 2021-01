Un altro blitz dei baby teppisti annoiati, danneggiata una scuola primaria (Di domenica 10 gennaio 2021) CASTELFIDARDO - Un gruppetto di ragazzini per ammazzare la noia delle vacanze entra nella scuola chiusa durante la pausa natalizia e semina danni. È lo scenario delineato dalle prime indagini su un ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 10 gennaio 2021) CASTELFIDARDO - Un gruppetto di ragazzini per ammazzare la noia delle vacanze entra nellachiusa durante la pausa natalizia e semina danni. È lo scenario delineato dalle prime indagini su un ...

PaolaSacchi3 : @IannielloBruno @martinoloiacono E questo è altro discorso rispetto al blitz. Ma Trump e con lui il sovranismo hann… - morphtojade : Ho fatto un blitz nell’altro # e la gente sta dicendo che tommy è geloso dei prelemi AHAHAHAHAHAHAAH #tzvip - Deborah_Oliveri : @CarmenConsoli le foto che hai visto sono autoritratti fatte da un pittore preso spunto dalla copertina della rivis… - FaustoDeMaria : @lillosputo @ItaliaViva @matteorenzi Non credo! Vi siete mai chiesti come fossero andate le cose se Conte, non dico… -

Ultime Notizie dalla rete : altro blitz Viavai sospetto intorno a casa, blitz dei carabinieri: trovati droga e soldi LeccePrima Un altro blitz dei baby teppisti annoiati, danneggiata una scuola primaria

CASTELFIDARDO - Un gruppetto di ragazzini per ammazzare la noia delle vacanze entra nella scuola chiusa durante la pausa natalizia e semina danni. È lo scenario delineato ...

Zona arancione e ordinanze ma a San Leone è maxi assembramento: il sindaco in piazza

Zona arancione entrata oggi in vigore (fino al 16 gennaio), ordinanza anti-assembramento firmata nel pomeriggio e chiusura delle scuole non scongiurano quello che inizialmente si temeva. Le persone so ...

CASTELFIDARDO - Un gruppetto di ragazzini per ammazzare la noia delle vacanze entra nella scuola chiusa durante la pausa natalizia e semina danni. È lo scenario delineato ...Zona arancione entrata oggi in vigore (fino al 16 gennaio), ordinanza anti-assembramento firmata nel pomeriggio e chiusura delle scuole non scongiurano quello che inizialmente si temeva. Le persone so ...