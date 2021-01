Umberto Tozzi irritato con Trump | ' La mia canzone usata durante azioni di violenza | mi dissocio'

(Di domenica 10 gennaio 2021) Lui non ci sta: una sua bellaassociata a un mezzo golpe fascista all'insegna dell'odio e dell'antisemitismo. "Mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più famose e alle quali ...

