Umberto Tozzi contro Donald Trump: “La mia ‘Gloria’ usata durante azioni di violenza inaudita, mi dissocio” – Video (Di domenica 10 gennaio 2021) “La mia ‘Gloria’ è stata usata durante azioni di inaudita violenza verbale e fisica. Mi dissocio e in quanto autore sono pronto a difendere i valori che veicola la canzone”. A parlare è Umberto Tozzi, in un Videomessaggio diffuso sui social, commentando quanto è successo a Washington negli scorsi giorni. In particolare, poco prima dell’irruzione a Capitol Hill, che è costata la vita a quattro persone, Donald Trump è stato ripreso insieme allo staff e ad alcuni parenti mentre osserva le immagini dei suoi supporter riuniti nella Capitale sulle note del famoso brano di Tozzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “La miaè statadiverbale e fisica. Mie in quanto autore sono pronto a difendere i valori che veicola la canzone”. A parlare è, in unmessaggio diffuso sui social, commentando quanto è successo a Washington negli scorsi giorni. In particolare, poco prima dell’irruzione a Capitol Hill, che è costata la vita a quattro persone,è stato ripreso insieme allo staff e ad alcuni parenti mentre osserva le immagini dei suoi supporter riuniti nella Capitale sulle note del famoso brano di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Umberto Tozzi contro Trump per l'utilizzo di 'Gloria' nel suo comizio - Adnkronos : #Trump usa 'Gloria' e #umbertotozzi si arrabbia - Noovyis : (Umberto Tozzi contro Donald Trump: “La mia ‘Gloria’ usata durante azioni di violenza inaudita, mi dissocio” – Vide… - ilfattovideo : Umberto Tozzi contro Donald Trump: “La mia ‘Gloria’ usata durante azioni di violenza inaudita, mi dissocio” – Video - ooffete : RT @lusurpateur_: Comunque io ogni tanto mi sforzo di non credere che i tempi in cui viviamo siano opera della fervida immaginazione di uno… -