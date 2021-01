Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 9:54 – Donnarumma alla Sampdoria – La Sampdoria si aggiudica Ernesto Torregrossa. A quanto riporta il Secolo XIX, la trattativa di mercato per l’attaccante del Brescia è stata impostata e chiusa a tempo di record. Il presidente Massimo Ferrero si sarebbe accordato con il collega Cellino per limare distanza tra domanda e offerta. L’attaccante arriverà formalmente in prestito per un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a sette (la Sampdoria non può fare operazioni che superino i 2.5 milioni di euro a causa dell’indicatore di liquidità), L’accordo prevede un contratto fino al 2025 e sono inclusi alcuni bonus legati presenze e gol. Nei prossimi giorni saranno apposte ...