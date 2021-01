Ufficiale | Soumaoro al Bologna dal Lille

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Bologna, ecco il difensore Soumaoro dal Lille in prestito con diritto di riscatto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Il difensore Soumaoro si trasferisce al Bologna - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Il difensore Soumaoro si trasferisce al Bologna - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Il difensore Soumaoro si trasferisce al Bologna - napolimagazine : UFFICIALE - Il difensore Soumaoro si trasferisce al Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Soumaoro

Primo acquisto in questo mercato di riparazione per il Bologna. Ceduto Stefano Denswil in prestito al Bruges, la dirigenza rossoblù ha sostituito l'olandese con un nuovo difensore centrale: si tratta ...Il Bologna ha comunicato infatti l’acquisto ufficiale di Adama Soumaoro dal Lille: il difensore francese torna in Italia dopo la sua esperienza al Genoa nella passata stagione. Il suo ingaggio arriva ...