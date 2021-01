Udinese-Napoli | le pagelle Gazzetta | Meret | un muro da 7; Lasagna convince | 6 | 5

(Di domenica 10 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La...

sscnapoli : ?? | I convocati di #UdineseNapoli ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 2-1 Crotone Parma 0-2 Lazio Udinese 1-2 Napoli - SkySport : UDINESE-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Insigne (15') ? #Lasagna (28') ? #Bakayoko (90') ? ?… - AurelistaL : @vincenzomerolla Ma come si può dare la colpa a qualcuno ?quando il napoli diede Zapata all udinese fece schifo in… - TeleradioNews : Il Napoli vince alla Dacia Arena di Udine -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Napoli

Forse è meglio chiederlo a chi l’ha detto prima (indicando i giornalisti, ndr)”. Una sconfitta che però non sembra minare la posizione del tecnico friulano Luca Gotti che nel post partita ha commentat ...Manca cattiveria, si è visto contro lo Spezia. Dopo la sconfitta allo stadio Maradona contro lo Spezia, il Napoli vince 1-2 in casa dell’Udinese e sale momentaneamente al quinto posto in classifica (3 ...