Udinese | Musso | «Volevamo vincere | risultato dettato dagli episodi»

Juan Musso ha parlato al termine di Udinese-Napoli Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero al termine della partita persa 2-1 contro il Napoli. «La squadra voleva vincere, abbiamo messo in campo l'atteggiamento giusto. Siamo uomini veri, nessuno si nasconde. Ma il risultato lo ha determinato un episodio. Problemi? Nulla di particolare. Nel calcio ci sono periodi così. Noi siamo centrati, con la testa giusta, sappiamo che questo è l'atteggiamento giusto. Adesso contro la Samp sono fiducioso che la squadra darà il 100%. Le mie parate? Mi alleno tanto per aiutare la squadra quando serve, ma la squadra è compatta».

