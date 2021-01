Tutti pazzi per Bridgerton: da Giulia De Lellis a Lodovica Comello. Ecco chi ne parla (Di domenica 10 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano E’ la serie del momento e le influencer non potevano astenersi dal commentarla pazzi per Bridgerton o per il Duca di Hastings? Siate sinceri perché se la nuovissima serie Netflix ci ha fatto un po’ Tutti emozionare non è stato solo per abiti impeccabili, atmosfere da fiaba e una storia d’amore tra il sacro e il profano. Ma perché a interpretare il tenebroso Duca di Hastings è stato Regé-Jean Page. Un volto nuovo per i più, ma che difficilmente ora scorderete. Sui social Tutti ne parlano e, le stesse influencer, non potevano astenersi dal commentare la serie del momento, la prima prodotta da Shonda Rhimes (la ricorderete senz’altro per essere la mente dietro all’amata Grey’s Anatomy). Una delle prime a raccontare il trasporto e l’interesse verso Bridgerton è ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano E’ la serie del momento e le influencer non potevano astenersi dal commentarlapero per il Duca di Hastings? Siate sinceri perché se la nuovissima serie Netflix ci ha fatto un po’emozionare non è stato solo per abiti impeccabili, atmosfere da fiaba e una storia d’amore tra il sacro e il profano. Ma perché a interpretare il tenebroso Duca di Hastings è stato Regé-Jean Page. Un volto nuovo per i più, ma che difficilmente ora scorderete. Sui socialneno e, le stesse influencer, non potevano astenersi dal commentare la serie del momento, la prima prodotta da Shonda Rhimes (la ricorderete senz’altro per essere la mente dietro all’amata Grey’s Anatomy). Una delle prime a raccontare il trasporto e l’interesse versoè ...

63frau : RT @Giuliaxx3: Raga ma io non so chi è più avvilito tra Tommaso e Stefania. MA VOLETE CHIARIRE? STIAMO DIVENTANDO PAZZI QUA AVETE TUTTI RAG… - Giuliaxx3 : Raga ma io non so chi è più avvilito tra Tommaso e Stefania. MA VOLETE CHIARIRE? STIAMO DIVENTANDO PAZZI QUA AVETE… - martaxxofficial : RT @Ilovetrashh: Ma Tommaso che all’improvviso chiede anche fragile e voi gliela mettete pure, siete tutti pazzi oggi?! Che se fa così?! OH… - lucia60061616 : RT @Ilovetrashh: Ma Tommaso che all’improvviso chiede anche fragile e voi gliela mettete pure, siete tutti pazzi oggi?! Che se fa così?! OH… - Naomy79302603 : RT @Ilovetrashh: Ma Tommaso che all’improvviso chiede anche fragile e voi gliela mettete pure, siete tutti pazzi oggi?! Che se fa così?! OH… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Videogiochi Tutti pazzi per Fortnite tvsvizzera.it Tutti pazzi per Bridgerton: da Giulia De Lellis a Lodovica Comello. Ecco chi ne parla

E' la nuovissima serie del momento e le influencer non potevano astenersi dal commentarla: da Giulia De Lellis a Lodovica Comello ...

Mig da un quarto di secolo:

Andrea Migno, classe 1996, compie 25 anni. Il Mig di Saludecio è uno dei piloti più amati del paddock e sui social sono tutti pazzi di lui E’ uno dei pilastri dell’Academy, nonostante non sia il più ...

E' la nuovissima serie del momento e le influencer non potevano astenersi dal commentarla: da Giulia De Lellis a Lodovica Comello ...Andrea Migno, classe 1996, compie 25 anni. Il Mig di Saludecio è uno dei piloti più amati del paddock e sui social sono tutti pazzi di lui E’ uno dei pilastri dell’Academy, nonostante non sia il più ...