Tutti conosciamo Albano ma avete mai visto l'ex marito di Loredana Lecciso? Lui è un famoso imprenditore televisivo (Di domenica 10 gennaio 2021) Loredana Lecciso è nota al grande pubblico da quando è diventata la compagna di Albano Carrisi, divenendo parte del "triangolo mediatico-amoroso" assieme a Romina Power. La breve esperienza in tv Loredana, classe 1972, inizia la sua esperienza televisiva a Canale Otto, un'emittente leccese; tuttavia, la fama più grande la raggiungerà a seguito dell'inizio della relazione con Albano. Inizieranno le prime ospitate nazionali e parteciperà anche al reality La fattoria; tuttavia, il pubblico non approva e, soprattutto i fan più fedeli ad Albano, non accettano questa relazione. Il matrimonio con Fabio Cazzato Forse non Tutti sanno che Loredana, prima di iniziare la love story con il cantante di Cellino San Marco, era già stata sposata. Lui si ...

Sandra Milo è una delle più grandi attrici dello spettacolo italiano, ma conoscete la sua vita privata? Chi sono i suoi amori e i figli.

Diana Del Bufalo, tutto su di lei a partire dalla sua carriera lavorativa fino ad arrivare alla vita privata, la relazione con Paolo Ruffini ...

