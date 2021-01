Trump patrimonio | è davvero miliardario? Come è diventato ricco

Leggi su urbanpost

(Di domenica 10 gennaio 2021), a quanto ammonta? Da sempre il Presidente uscente degli Usa è noto per la sua ricchezza, anche se una recente inchiesta del “New York Times” ha sollevato alcune perplessità sulla reale situazione finanziaria del Tycoon. Ildi Donaldsembra aver risentito degli ultimi anni della presidenza. Le sue finanze pare si siano assottigliate, non sembrano essere più quelle di una volta, complice anche il Coronavirus che si è abbattuto sui suoi investimenti. Donald, classe 1946, non può dirsi di certo un uomo venuto dal nulla: il padre infatti era unimprenditore americano. Entrambi hanno però puntato su due punti differenti dello stesso settore,spiega “Money”:jr. ha costruito immobili di lusso, il ...