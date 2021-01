Trump | “martedì possibile voto della Camera su impeachment” Il 56% degli americani favorevole alla rimozione del tycoon

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Nel giorno in cui probabilmente lavoterà per l’di Donald, lui sarà in visita al confine con il Messico per verificare di persona i progressi nella costruzione del muro di confine. E si tratterà ancheprima apparizione in pubblico dopo l’assalto al Campidoglio, che ha portato i democratici a instradare la sua messa in stato d’accusa. I tempi dipendono dspeakerNancy Pelosi, ha sottolineato il deputato democratico James Clyburn, aggiungendo l’aula potrebbe votare la messa in stato di accusa già. Tuttavia potrebbe attendere fino a dopo i primi 100 giornipresidenza di Joe Biden per inviare la procedura in Senato, che sarà a maggioranza democratica dopo l’insediamento dei due ...