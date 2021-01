"Trump instabile". Una voce devastante: così il vice Pence può farlo fuori per sempre. "Tradimento", c'è chi lo vuole impiccare (Di domenica 10 gennaio 2021) L'ombra del 25esimo emendamento su Donald Trump. Il vicepresidente uscente Mike Pence non esclude di invocare la clausola della Costituzione americana che scatta quando il capo della Casa Bianca diventa "instabile". Di fatto, impossibilitato a comandare la superpotenza mondiale. L'esponente repubblicano, a differenza di Trump, ha garantito un "profilo istituzionale" annunciando la propria presenza alla cerimonia di insediamento del presidente eletto, il democratico Joe Biden, il prossimo 20 gennaio. La rottura tra Pence e Trump dopo i fatti di Capitol Hill, con l'assedio di sostenitori Trumpiani al Parlamento Usa la scorsa Epifania, è ormai ufficiale: Pence e la sua cerchia vengono dipinti dai media americani come il vero ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) L'ombra del 25esimo emendamento su Donald. Ilpresidente uscente Mikenon esclude di invocare la clausola della Costituzione americana che scatta quando il capo della Casa Bianca diventa "". Di fatto, impossibilitato a comandare la superpotenza mondiale. L'esponente repubblicano, a differenza di, ha garantito un "profilo istituzionale" annunciando la propria presenza alla cerimonia di insediamento del presidente eletto, il democratico Joe Biden, il prossimo 20 gennaio. La rottura tradopo i fatti di Capitol Hill, con l'assedio di sostenitoriiani al Parlamento Usa la scorsa Epifania, è ormai ufficiale:e la sua cerchia vengono dipinti dai media americani come il vero ...

