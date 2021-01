Tommaso Zorzi lancia la bomba: “Stefania mi ha chiesto di litigare per finta” (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la litigata di ieri notte, stamani Tommaso Zorzi ha fatto una chiacchierata con Cecilia e le ha confessato che Stefania Orlando gli avrebbe chiesto in passato di litigare per finta. La Capriotti ha risposto che una richiesta simile è stata fatta anche a lei. “In realtà è già successo, lei mi ha detto ‘Senti ma ti va se tipo questa settimana litighiamo?’. Facciamo finta? Sì esatto. Io gli ho detto: ‘Stefy io per il rapporto che ho con te ci rimango male’. Mezz’ora dopo mi ha detto ‘quello che ti ho detto prima lascia perdere, non ti preoccupare’. – ha detto Tommaso Zorzi – L’ha detto anche a te Cecilia? Dai, vedi che questa cosa la dice a tutti?”. L’influencer milanese ha raccontato la stessa cosa anche a Samantha De Grenet, che ... Leggi su biccy (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la litigata di ieri notte, stamaniha fatto una chiacchierata con Cecilia e le ha confessato cheOrlando gli avrebbein passato diper. La Capriotti ha risposto che una richiesta simile è stata fatta anche a lei. “In realtà è già successo, lei mi ha detto ‘Senti ma ti va se tipo questa settimana litighiamo?’. Facciamo? Sì esatto. Io gli ho detto: ‘Stefy io per il rapporto che ho con te ci rimango male’. Mezz’ora dopo mi ha detto ‘quello che ti ho detto prima lascia perdere, non ti preoccupare’. – ha detto– L’ha detto anche a te Cecilia? Dai, vedi che questa cosa la dice a tutti?”. L’influencer milanese ha raccontato la stessa cosa anche a Samantha De Grenet, che ...

