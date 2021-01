Tommaso vicino a Dayane, Stefania delusa: “Sono gay… tu hai 50 anni e sei sposata!” – VIDEO (Di domenica 10 gennaio 2021) Ieri sera il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa brasiliana che ha generato il malumore di Stefania Orlando. Ed infatti, durante la serata, Tommaso Zorzi e Dayane Mello Sono stati insieme, nonostante l’antipatia reciproca palesata in più occasioni. Stefania delusa da Tommaso per la vicinanza con Dayane: Zorzi fraintende e sbotta “Cioè, i migliori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 10 gennaio 2021) Ieri sera il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa brasiliana che ha generato il malumore diOrlando. Ed infatti, durante la serata,Zorzi eMellostati insieme, nonostante l’antipatia reciproca palesata in più occasioni.daper la vicinanza con: Zorzi fraintende e sbotta “Cioè, i migliori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La Orlando ha subito messo in chiaro che il motivo del suo malessere non era legato al ballo ma al fatto che Cecilia le avesse detto che Tommaso e Dayane avevano chiarito. Le parole di Stefania Orland ...

Tommaso Zorzi vicino a Dayane Mello, Stefania Orlando delusa: “Sono gay, ho 25 anni e faccio serata con chi voglio! Tu hai 50 anni e sei sposata", il video.

