Tina Cipollari si trasforma: tutti a bocca aperta dopo il trattamento speciale (Di lunedì 11 gennaio 2021) dopo essersi messa a dieta, Tina Cipollari ha deciso anche di cambiare look, dando letteralmente un taglio alla vecchia acconciatura. E il risultato pare davvero eccellente. Tina Cipollari stupisce ancora. dopo essersi messa a dieta con ottimi risultati, la protagonista di Uomini e Donne ha deciso di dire addio alla vecchia acconciatura e farsi "liscia". L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

