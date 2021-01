The Punisher, Garth Ennis: “Chi ha usato il suo logo a Capitol Hill vuole fingersi un duro” (Di domenica 10 gennaio 2021) Garth Ennis, noto sceneggiatore dei fumetti di The Punisher, ha commentato l'uso del logo del personaggio da parte di chi ha preso d'assalto il Campidoglio. Garth Ennis, noto sceneggiatore dei fumetti di The Punisher, ha commentato l'uso del logo del personaggio da parte di chi ha preso d'assalto Capitol Hill Tra coloro che hanno partecipato al tentativo d'insurrezione che ha avuto luogo mercoledì a Washington D.C. c'era infatti chi ostentava il simbolo del vigilante, un teschio stilizzato. Questo il commento di Ennis, in un'intervista rilasciata a SyFy Wire: "Chi lo fa vuole solo indossare una maglietta con un simbolo che sembra spaventoso, atteggiarsi un po' e poi tornare a casa dalla ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021), noto sceneggiatore dei fumetti di The, ha commentato l'uso deldel personaggio da parte di chi ha preso d'assalto il Campidoglio., noto sceneggiatore dei fumetti di The, ha commentato l'uso deldel personaggio da parte di chi ha preso d'assaltoTra coloro che hanno partecipato al tentativo d'insurrezione che ha avuto luogo mercoledì a Washington D.C. c'era infatti chi ostentava il simbolo del vigilante, un teschio stilizzato. Questo il commento di, in un'intervista rilasciata a SyFy Wire: "Chi lo fasolo indossare una maglietta con un simbolo che sembra spaventoso, atteggiarsi un po' e poi tornare a casa dalla ...

