Testimoni di Geova: lasciato senza cibo e cacciato di casa perché gay: la lettera (Di domenica 10 gennaio 2021) La triste storia di Joe che è stato cacciato di casa da tutta la famiglia solo perché omosessuale: la risposta dei genitori. jo conti (Facebook)Una vita passata a subire l’ignoranza e le discriminazioni. La sua ‘colpa’? Essere omosessuale. Joe Conti, palermitano di Monreale, sin da ragazzino veniva inseguito fino sotto casa dai bambini del quartiere. Rincorso e deriso, quando le cose andavano bene. Poi, a complicare ulteriormente la sua vita, l’ignoranza e i dogmi religiosi della famiglia che lo ha cacciato di casa perché secondo i Testimoni di Geova, era un “perverso”. Come se davvero esistesse un Dio che si permetterebbe di giudicare i suoi stessi figli. Joe Conti, ha raccontato il suo calvario a Fanpage. “Ho ... Leggi su chenews (Di domenica 10 gennaio 2021) La triste storia di Joe che è statodida tutta la famiglia soloomosessuale: la risposta dei genitori. jo conti (Facebook)Una vita passata a subire l’ignoranza e le discriminazioni. La sua ‘colpa’? Essere omosessuale. Joe Conti, palermitano di Monreale, sin da ragazzino veniva inseguito fino sottodai bambini del quartiere. Rincorso e deriso, quando le cose andavano bene. Poi, a complicare ulteriormente la sua vita, l’ignoranza e i dogmi religiosi della famiglia che lo hadisecondo idi, era un “perverso”. Come se davvero esistesse un Dio che si permetterebbe di giudicare i suoi stessi figli. Joe Conti, ha raccontato il suo calvario a Fanpage. “Ho ...

AntoniGunta : Sono diventato ogni cosa per persone di ogni tipo, per salvarne alcune a qualsiasi costo (1 Corinti 9 : 22). - Sery080218 : @MrMrsParthenope Intendi questa coppia? No non credo perché i testimoni di Geova non contemplano il divorzio. Al li… - MrMrsParthenope : No raga mi spiace ma penso siano davvero i testimoni di geova. L. #CePostaPerTe - MrMrsParthenope : Questo 'circolo' mi sa tanto di testimoni di Geova. L. #CePostaPerTe - fobeurope : L’infinita persecuzione subita ai nostri tempi dai Testimoni di Geova in Russi, sta rinnovando le orrende azioni pe… -