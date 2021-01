Tesla 2021: tutte le novità previste per il nuovo anno (Di domenica 10 gennaio 2021) Tesla è nota per tante cose meravigliose, ma rispettare le scadenze prefissate non è mai stata una di queste. Indipendentemente da ciò, la società e il direttore generale Elon Musk hanno promesso grandi cose per Tesla 2021. Ma prima di immergerci nelle novità, un avvertimento: alcuni degli elementi di seguito citati sono stati inizialmente lanciati lo scorso Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021)è nota per tante cose meravigliose, ma rispettare le scadenze prefissate non è mai stata una di queste. Indipendentemente da ciò, la società e il direttore generale Elon Musk hpromesso grandi cose per. Ma prima di immergerci nelle, un avvertimento: alcuni degli elementi di seguito citati sono stati inizialmente lanciati lo scorso

ilmessaggeroit : Cina ridurrà del 20% in 2021 aiuti a veicoli elettrici. Previste misure per offensiva EV di Tesla, GM, Vw e T... - Ettore572 : RT @newsfinanza: Wall Street, Tesla supera Facebook per capitalizzazione di mercato - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'RT @ANSA_Motori: Tesla vale più di Facebook, Musk il più ricco del mondo #ANSAmotori… - cappelIaiomatto : RT @ANSA_Motori: Tesla vale più di Facebook, Musk il più ricco del mondo #ANSAmotori - Yogaolic : RT @ANSA_Motori: Tesla vale più di Facebook, Musk il più ricco del mondo #ANSAmotori -