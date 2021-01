Terremoto in Argentina, terribile scossa nella notte: la situazione (Di domenica 10 gennaio 2021) Terremoto in Argentina, spaventosa scossa nella notte a nordovest del Paese al confine col Cile. Il sisma, avvenuto mentre in molti dormivano, ha terrorizzato l’intera popolazione. Trema la terra in Argentina: paura nella notte per una terribile scossa di magnitudo 6. Il sisma è avvenuto al nordovest del Paese, al confine con il Cile, e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 gennaio 2021)in, spaventosaa nordovest del Paese al confine col Cile. Il sisma, avvenuto mentre in molti dormivano, ha terrorizzato l’intera popolazione. Trema la terra in: pauraper unadi magnitudo 6. Il sisma è avvenuto al nordovest del Paese, al confine con il Cile, e L'articolo proviene da Inews.it.

