Terremoto in Argentina | scossa di magnitudo 6 | 1

Buenos Aires, 10 gen. (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 6,1 si è verificata a 42 km a nord-ovest di San Antonio de los Cobres, in Argentina, nelle prime ore di questa mattina.

