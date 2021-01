Tennis | WTA Abu Dhabi 2021 | brividi Kenin e Svitolina | avanti Sabalenka Sakkari batte Muguruza

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) Si è conclusa da poco la giornata dedicata agli ottavi di finale del WTA 500 di Abu, evento d’apertura della stagione femminile con una larga fetta di giocatrici di primo livello presenti. Se la maggior parte degli incontri si è chiusa in due set, ad allungarsi sono stati proprio i due che hanno viste coinvolte le prime due teste di serie, l’americana Sofiae l’ucraina Elina. In particolare, la detentrice in carica degli Australian Open fatica tantissimo per eliminare la kazaka Yulia Putintseva, che non sfrutta un match point (annullato dacon una variazione di rovescio che manda fuori tempo l’avversaria) nel secondo set, dopo aver recuperato un break di svantaggio, e poi cede sia nel tie-break che nel parziale successivo: 3-6 7-6(5) 6-4 in 2 ore e 43 minuti. Perci ...