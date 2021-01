Tennis | Roberto Marcora fuori nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2021

(Di domenica 10 gennaio 2021) A Doha, in Qatar, sono scattate oggi, domenica 10 gennaio, lemaschilidi: subito eliminato l’azzurro, che era opposto alla testa di serie numero 22, l’iberico Carlos Taberner. Lo spagnolo l’ha spuntata dopo un’ora e 51 minuti di gioco per 6-2 7-5. Nelset non c’è storia: l’iberico in quattro turni al servizio concede appena due punti all’italiano, il quale, al contrario, soffre molto in battuta. I due break arrivano, inevitabili, nel terzo e nel settimo game, con lo spagnolo che poi va a chiudere comodamente sul 6-2 alla prima occasione dopo 35 minuti. Molto più combattuto il secondo parziale: scambio di break tra secondo e terzo game, poi assoluto equilibrio fino ...

