Tennis, Gianluca Mager: "Non sono sorpreso che i top-3 abbiano condizioni migliori per gli Australian Open. Ma perché solo loro?" Gianluca Mager continua il proprio percorso nell'ATP di Delray Beach. L'azzurro, un po' a sorpresa, ha sconfitto il più quotato americano Sam Querrey e sul cemento della Florida dovrà vedersela contro Christian Harrison, vittorioso in maniera sorprendente contro il cileno Christian Garin. Curioso il fatto che Magar affronterà il fratello di chi ha sconfitto nel primo turno, ovvero Ryan Harrison. Tuttavia, a tenere a banco è la programmazione dell'azzurro, in vista degli Australian Open 2021: "Ho confermato proprio oggi l'itinerario che mi hanno proposto. Parto il 14 gennaio da Miami, scalo a Los Angeles e arrivo nella serata del 15 gennaio a Melbourne. Il mio compagno di allenamenti per la prima settimana sarà Andrea Vavassori, mentre per la seconda settimana mi sono affidato all'organizzazione, che ci ...

