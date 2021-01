Tennis, ATP Delray Beach 2021: i risultati del 9 gennaio. Mager ai quarti, Harrison il prossimo avversario. Garin eliminato (Di domenica 10 gennaio 2021) Si inizia a definire il quadro dei qualificati ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Delray Beach (Stati Uniti). Sul cemento della Florida sono andati in scena i primi quattro ottavi di finale del tabellone e l’Italia ha trovato un degno rappresentante. Si tratta di Gianluca Mager. Il ligure infatti, mettendo in mostra un Tennis solido e concreto, ha avuto la meglio nei confronti dell’americano Sam Querrey (n.56 del mondo) con il punteggio di 7-6 (8) 6-1 in 1 ora e 24 minuti di gioco. Mager è stato abile a tenere botta quando il servizio dello statunitense ha funzionato (10 ace in totale), per poi punirlo quando il suo rendimento è sceso con questo fondamentale. Superiore nei colpi al rimbalzo da fondo, l’azzurro è venuto fuori alla distanza e si è conquistato l’accesso ai ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Si inizia a definire il quadro dei qualificati aidi finale del torneo ATP 250 di(Stati Uniti). Sul cemento della Florida sono andati in scena i primi quattro ottavi di finale del tabellone e l’Italia ha trovato un degno rappresentante. Si tratta di Gianluca. Il ligure infatti, mettendo in mostra unsolido e concreto, ha avuto la meglio nei confronti dell’americano Sam Querrey (n.56 del mondo) con il punteggio di 7-6 (8) 6-1 in 1 ora e 24 minuti di gioco.è stato abile a tenere botta quando il servizio dello statunitense ha funzionato (10 ace in totale), per poi punirlo quando il suo rendimento è sceso con questo fondamentale. Superiore nei colpi al rimbalzo da fondo, l’azzurro è venuto fuori alla distanza e si è conquistato l’accesso ai ...

