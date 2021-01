Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert licenzia Vanessa (e la salva da Urs) (Di domenica 10 gennaio 2021) Da quando Urs Bauer (Sebastian Feicht) è ricomparso al Fürstenhof, per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) è ricominciato un incubo che sperava appartenere al passato. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la ragazza deciderà di mettere fine ad una situazione diventata ormai insostenibile, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Urs ricatta Vanessa Urs Bauer affronta Vanessa, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldArrivata al Fürstenhof da poche settimane, Vanessa si è velocemente ambientata, trovando ... Leggi su tvsoap (Di domenica 10 gennaio 2021) Da quando Urs Bauer (Sebastian Feicht) è ricomparso al Fürstenhof, perSonnbichler (Jeannine Gaspár) è ricominciato un incubo che sperava appartenere al passato. Nelle prossime puntatedi, però, la ragazza deciderà di mettere fine ad una situazione diventata ormai insostenibile, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!puntate: Urs ricattaUrs Bauer affronta© ARD/Christof ArnoldArrivata al Fürstenhof da poche settimane,si è velocemente ambientata, trovando ...

