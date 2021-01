Svizzera | Vaccaro Saig | 2021 all’insegna della comunicazione

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 gennaio 2021) “Con questo numero di dicembre del 2020, si conclude il XIII anno de “La Notizia di Ginevra”. Questo mezzo diin cartaceoSocietà delle Associazione Italiane di Ginevra () ha permesso di mettere in valore e nella giusta posizione l’italianità nel Cantone di Ginevra e in. A partire dal, lametterà in funzione altri due mezzi di comunicazioni che arricchiranno tutto il suo sistema informativo: una piattaforma informatica in larga scala e un canale video YouTube, “L’angoloNotizia”. I nuovi dispositivi informatici, raggiungeranno quelli già esistenti: www.-ginevra.ch e le pagine https://www.facebook.com/.ginevra.9 https://www.facebook.com/lanotiziadiginevra”. Lo fa sapere con un ...