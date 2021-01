SuperG, Marta Bassino seconda a St. Anton (Di domenica 10 gennaio 2021) St.Anton, 10 gen. (Adnkronos) - Marta Bassino conquista il secondo posto nel SuperG femminile di St.Anton, in Austria, a vincere la gara è la svizzera Lara Gut-Behrami che chiude col crono di 1'17''82, la Bassino è in ritardo di 0''16, terza la svizzera Corinne Suter, +0''20. Ai piedi del podio l'austriaca Tamara Tippler, in ritardo di 0''45, quinta Fdederica Brignone, +0''72. Fuori dopo due porte Sofia Goggia, brutta caduta dopo una inforcata per Francesca Marsaglia nell'ultimo tratto del tracciato. "Sono molto contenta della mia prova. In realtà non me l'aspettavo perché ho fatto un errore prima dello schuss dell'Ice Fall. Poi quando sono arrivata al traguardo e ho visto che ero solo 16 secondi dietro alla Gut ho gioito. Era un tracciato insidioso e bisognava saper fare le curve ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) St., 10 gen. (Adnkronos) -conquista il secondo posto nelfemminile di St., in Austria, a vincere la gara è la svizzera Lara Gut-Behrami che chiude col crono di 1'17''82, laè in ritardo di 0''16, terza la svizzera Corinne Suter, +0''20. Ai piedi del podio l'austriaca Tamara Tippler, in ritardo di 0''45, quinta Fdederica Brignone, +0''72. Fuori dopo due porte Sofia Goggia, brutta caduta dopo una inforcata per Francesca Marsaglia nell'ultimo tratto del tracciato. "Sono molto contenta della mia prova. In realtà non me l'aspettavo perché ho fatto un errore prima dello schuss dell'Ice Fall. Poi quando sono arrivata al traguardo e ho visto che ero solo 16 secondi dietro alla Gut ho gioito. Era un tracciato insidioso e bisognava saper fare le curve ...

Eurosport_IT : BASSINO BRILLA A ST. ANTON ????? Secondo posto per Marta nel SuperG in Austria a soli 16 centesimi da Lara Gut! Terz… - ASgrulletti : RT @Coninews: CHE GARA MARTA! ??? Nel SuperG di St. Anton ottima seconda piazza per Marta #Bassino! ???????? #fisalpine @BassinoMarta @Fisiof… - ASgrulletti : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEE! ???? Nel SuperG di St. Anton Marta Bassino è seconda! RT #ItaliaTeam! ???? @BassinoMarta | @Fisiofficial htt… - SitoRacingSki : Marta Bassino, seconda nel SuperG: “Sono molto contenta della mia prova” - SitoRacingSki : Grande Marta Bassino nel SuperG di St. Anton vinto da Lara Gut-Behrami -