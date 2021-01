Supercoppa femminile | Juventus-Fiorentina 2-0 Bonansea regala il trofeo alle bianconere

(Di domenica 10 gennaio 2021) LaItaliana di calcioresta a Torino. E' infatti laper il secondo anno di fila ad aggiudicarsi il titolo, battendo come nella scorsa edizione la, in quello ...

Nel calcio femminile la Juventus ha battuto oggi, allo stadio di Ciavari, la Fiorentina per 2-0 ed ha vinto la Supercoppa italiana. Decisiva per il successo delle ragazze bianconere è stata la doppiet ...La doppietta fra primo e secondo tempo di Barbara Bonansea vale la seconda Supercoppa Italiana di fila per la squadra allenata da Rita Guarino ...