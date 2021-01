Super Ilicic | l' Atalanta vola Destro da ko al Bologna

(Di domenica 10 gennaio 2021) L'è tornata. Il 4-1 in casa del Benevento parla chiaro: per Gasperini è la terza vittoria di fila, e in questo nuovo anno la Dea ha già segnato 12 gol subendone solo due.il mattatore ...

RonchiEnnio : Diluvio atalantino: una super #Atalanta (e un super Ilicic) schiantano il Benevento 1-4 - zazoomblog : L’Atalanta dà spettacolo: super lo slalom gigante del Prof Ilicic - #L’Atalanta #spettacolo: #super - infoitsport : Benevento-Atalanta 1-4, un super Ilicic mette k.o. le Streghe - periodicodaily : Benevento-Atalanta 1-4: super Ilicic, Dea vincente - PeriodicoDaily Sport #BeneventoAtalanta #9gennaio #serieA - marcoazzi66 : Ilicic super, ma il dinamismo e la forza fisica dell'Atalanta sono stati impressionanti, soprattutto perché il camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Ilicic

L’Atalanta è tornata. Il 4-1 in casa del Benevento parla chiaro: per Gasperini è la terza vittoria di fila, e in questo nuovo anno la Dea ha già segnato 12 gol subendone solo due. Ilicic il mattatore ...In tabella di marcia come lo scorso anno, ma con una partita in meno. E' l'Atalanta di Gasperini che vince e diverte come in Champions ...