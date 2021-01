Super Cashback al via, di cosa si tratta e cosa si può vincere (Di domenica 10 gennaio 2021) Con l’avvio della seconda fase del Cashback di Stato, anche il Super Cashback è al via. Ecco tutti i dettagli Continuano i bonus del Governo. Dopo i primi test del Cashback di Natale, con l’inizio del 2021 ha preso il via anche la seconda fase dell’iniziativa volta a restituire parte delle spese effettuate dagli italiani. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Con l’avvio della seconda fase deldi Stato, anche ilè al via. Ecco tutti i dettagli Continuano i bonus del Governo. Dopo i primi test deldi Natale, con l’inizio del 2021 ha preso il via anche la seconda fase dell’iniziativa volta a restituire parte delle spese effettuate dagli italiani. L'articolo proviene da Inews.it.

Palazzo_Chigi : Con il #cashback se si effettuano almeno 50 pagamenti in un semestre con carte di credito, carte di debito e prepag… - Alyss_ : vi rendete conto che la gente che vincerà il #supercashback sarà gente che del Super Cashback di 1500 euro non ha… - ChristianGerde2 : RT @Palazzo_Chigi: Con il #cashback se si effettuano almeno 50 pagamenti in un semestre con carte di credito, carte di debito e prepagate,… - puntotweet : Super Cashback al via: cos’è e come funziona - - Rita50432255 : RT @Palazzo_Chigi: Con il #cashback se si effettuano almeno 50 pagamenti in un semestre con carte di credito, carte di debito e prepagate,… -