Sull'orlo della crisi. Da Italia viva un nuovo strattone: 'Risposte o governo finito' (Di domenica 10 gennaio 2021) La maggioranza resta in bilico, anche dopo l'offerta di Conte di una road map per evitare la rottura. Renzi ha già avvertito che arrivare alla 'conta in Aula sarebbe un errore politico' Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 gennaio 2021) La maggioranza resta in bilico, anche dopo l'offerta di Conte di una road map per evitare la rottura. Renzi ha già avvertito che arrivare alla 'conta in Aula sarebbe un errore politico'

Ultime Notizie dalla rete : Sull orlo Sull'orlo della crisi. Da Italia viva un nuovo strattone: 'Risposte o governo finito' TG La7 Draghi è sempre più apprezzato

Mario Draghi, è soprattutto una realtà. Presidente della Banca d'Italia dal 2005 e di quella europea tra il 2011 e il 2020, giunto a 73 anni, ha compiuto per l'economia europea dei miracoli: ha salvat ...

Recovery Plan in Cdm, ma governo sull'orlo della crisi

Mario Draghi, è soprattutto una realtà. Presidente della Banca d'Italia dal 2005 e di quella europea tra il 2011 e il 2020, giunto a 73 anni, ha compiuto per l'economia europea dei miracoli: ha salvat ...