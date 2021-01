Sturare il lavello con un ingrediente che è in tutte le cucine Metodo semplice ed efficace

Leggi su virali.video

(Di domenica 10 gennaio 2021) Vi è mai capitato che vi si otturi ildella cucina o del bagno? Questo problema può affliggere moltissime persone e in determinati casi diventa qualcosa di veramente ostico ed insopportabile. Le operazioni perun lavandino possono risultare complicate e in certi casi anche costose, specialmente se è necessario ricorrere all’utilizzo di un idraulico. Tuttavia esiste unpiù economico per riuscire ailcon le vostre sole forze. Questofai da te, prevede lo sfruttamento di unapastiglia per la lavastoviglie e di qualche altroche troverete sicuramente nella vostra stessa cucina. credit: Youtube/Kolay Ya?am Tutto ciò che vi serve è: 1. Bicarbonato di sodio 2. Mezzo limone 3. Una pastiglia ...