Studenti medi: l'11 gennaio assentiamoci dalle lezioni e mobilitiamoci, vogliamo la scuola in presenza (Di domenica 10 gennaio 2021) "vogliamo la scuola in presenza ed essere priorità del paese, basta rimandi e rimpalli. Il coinvolgimento degli Studenti è stato assente e le misure sono insufficienti a garantire il diritto allo studio per tutte e tutti", scrivono in una nota.

