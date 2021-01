Stipendio, bonus 100 euro in busta paga: quanto spetta a insegnanti e ATA e quando sarà pagato? (Di domenica 10 gennaio 2021) bonus 100 euro netti da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente che hanno lavorato a marzo scorso, in piena pandemia, con attività in presenza. Il bonus, precisa il Ministero con la nota. n. 484 del 9 gennaio 2021, spetta anche al personale scolastico. quanto potranno guadagnare e quando sarà corrisposto l'importo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 gennaio 2021)100netti da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente che hanno lavorato a marzo scorso, in piena pandemia, con attività in presenza. Il, precisa il Ministero con la nota. n. 484 del 9 gennaio 2021,anche al personale scolastico.potranno guadagnare ecorrisposto l'importo. L'articolo .

