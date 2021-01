Stasera su Canale 5 lo speciale del Tg5 con l’intervista a Papa Francesco, poi il film sulla sua vita (Di domenica 10 gennaio 2021) Stasera su Canale 5, uno speciale del Tg5 con l’intervista a Papa Francesco e a seguire il film dedicato alla sua vita “Chiamatemi Francesco”. Ecco i dettagli Stasera sarà una domenica diversa per gli habitué di Canale. Domenica 10 gennaio era la data scelta per il ritorno in prima serata di Barbara D’Urso con la sua Live – Non è la D’urso (che tornerà domenica prossima). Ma la rete adesso ha altri piani, visto che il TG5 in esclusiva trasmetterà un’intervista a Papa Francesco e Canale 5 gli dedicherà tutta la serata. A partire dalle 20:40 fino alle 21:40 circa andrà in onda lo speciale del Tg5 con l’intervista ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 10 gennaio 2021)su5, unodel Tg5 cone a seguire ildedicato alla sua“Chiamatemi”. Ecco i dettaglisarà una domenica diversa per gli habitué di. Domenica 10 gennaio era la data scelta per il ritorno in prima serata di Barbara D’Urso con la sua Live – Non è la D’urso (che tornerà domenica prossima). Ma la rete adesso ha altri piani, visto che il TG5 in esclusiva trasmetterà un’intervista a5 gli dedicherà tutta la serata. A partire dalle 20:40 fino alle 21:40 circa andrà in onda lodel Tg5 con...

