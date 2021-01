Spiderman 3 | il terzo capitolo è in produzione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 10 gennaio 2021) Sono in corso le riprese di3, un nuovodella saga Cinecomic ricca di novità e chissà anche di una maturazione del personaggio conosciuto con il nome di Uomo Ragno. Il materiale è ancora in fase di stallo, ma il tutto dovrebbe essere pronto per Dicembre 2021 quando il film uscirà si spera nei Cinema.3: dove si stanno girando le riprese? Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Lasi terrà tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Kevin Feige presidente dei Marvel Studios ricoprirà ...