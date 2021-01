Spezia | Italiano | «Saponara è motivatissimo | mi ha detto dove vuole giocare»

(Di domenica 10 gennaio 2021) Vincenzoparla alla vigilia del derby contro la Sampdoria: ecco le parole del tecnico delloreduce dalla vittoria sul Napoli Vincenzoparla alla vigilia del derby contro la Sampdoria: ecco le parole del tecnico delloreduce dalla vittoria sul Napoli. NAPOLI – «Col Napoli va dato grande merito anche all’avversario perché ci ha costretto a soffrire. Quando vogliamo, riusciamo a farlo bene. Il Napoli ci ha costretto apiù bassi rispetto al solito. In questo tipo di partite se c’è da modificare qualcosa riusciamo a farlo. Sono partite dinamiche che vengono fuori anche per ciò che dimostra l’avversario. Cerchiamo di concedere poco, ma abbiamo fatto tirare troppo il Napoli. Sapevamo che avremmo sofferto, abbiamo visto che ne siamo capaci. Se verrà fuori una partita ...

Ecco le immagini dall’allenamento odierno a Bogliasco per gli uomini di Ranieri – FOTO Ranieri e i suoi uomini sono pronti a partire in direzione La Spezia per il posticipo di lunedì sera contro la ...LA SPEZIA - Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, non ha paura della Sampdoria, che affronterà domani sera alle 20,45 al Picco. Da giocatore, il suo nome era stato accostato più volte alla maglia b ...