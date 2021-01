Sono 590mila i vaccinati. Arcuri assicura che le dosi arriveranno con continuità dopo critiche di De Luca

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il Commissario per l'emergenza ha garantito pure che 'nel corso dell'anno l'Italia otterrà 60 milioni dida Pfizer e Moderna e potremo vaccinare 30 milioni di italiani'. In consegna altre...

TG La7

In consegna altre dosi anche in Campania che le ha esaurite cronaca. Il Commissario per l'emergenza ha garantito pure che 'nel corso dell'anno l'Italia otterrà 60 milioni di dosi da Pfizer e Moderna e ...Sono 589.798 i vaccinati finora in Italia, con una somministrazione del 64,2% delle 918.450 dosi al momento disponibili. In testa la Campania con l’89,5% (60.001 dosi), seguita dal Veneto con l’81,8% ...