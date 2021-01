Slittino, Coppa del Mondo Sigulda 2021: la Russia si impone nel team relay, Italia quarta (Di domenica 10 gennaio 2021) Si chiude con un altro risultato piuttosto a sorpresa la tappa di Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Sigulda, valida anche per l’assegnazioni delle medaglie europee. Ad imporsi nella staffetta a squadre, il team relay, è infatti la Russia. A guidare la squadra russa è Tatyana Ivanova, vincente nel singolo femminile, con lei Semen Pavlichenko e il doppio Kashkin/Korshunov per chiudere con il crono di 2’12”883. Alle loro spalle la Lettonia padrona di casa che si è dovuta arrendere per 167 millesimi: in gara Tiruma, Darznieks e Sics/Sics. Terza la Germania, staccata di 189 millesimi. quarta l’Italia, con Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Rastner, staccata però di 816 millesimi e dunque molto lontana dal ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Si chiude con un altro risultato piuttosto a sorpresa la tappa dideldisu pista artificiale in quel di, valida anche per l’assegnazioni delle medaglie europee. Ad imporsi nella staffetta a squadre, il, è infatti la. A guidare la squadra russa è Tatyana Ivanova, vincente nel singolo femminile, con lei Semen Pavlichenko e il doppio Kashkin/Korshunov per chiudere con il crono di 2’12”883. Alle loro spalle la Lettonia padrona di casa che si è dovuta arrendere per 167 millesimi: in gara Tiruma, Darznieks e Sics/Sics. Terza la Germania, staccata di 189 millesimi.l’, con Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Rastner, staccata però di 816 millesimi e dunque molto lontana dal ...

