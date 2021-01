Slalom maschile Adelboden 2021, risultati e classifica finale: vince Schwarz, 14° Moelgg (Di domenica 10 gennaio 2021) Marco Schwarz trionfa nello Slalom speciale ad Adelboden, gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. L’austriaco conclude davanti a tutti con il tempo complessivo di 1’52?69 ed indossa il pettorale rosso. Il podio viene completato dal tedesco Linus Strasser e dal britannico Dave Ryding. Manfred Moelgg non brilla ma ottiene un discreto quattordicesimo posto a 0.96 dalla vetta. Punti importanti in classifica generale anche per Simon Maurbeger, che chiude diciottesimo. Male gli azzurri Tommaso Sala (24°), Riccardo Tonetti (25°) e Giuliano Razzoli (out). Assenti in questa seconda manche Stefano Gross e soprattutto Alex Vinatzer, squalificato a causa di un inforcata. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA I risultati DELLA PRIMA MANCHE LA classifica ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Marcotrionfa nellospeciale ad, gara della Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaco conclude davanti a tutti con il tempo complessivo di 1’52?69 ed indossa il pettorale rosso. Il podio viene completato dal tedesco Linus Strasser e dal britannico Dave Ryding. Manfrednon brilla ma ottiene un discreto quattordicesimo posto a 0.96 dalla vetta. Punti importanti ingenerale anche per Simon Maurbeger, che chiude diciottesimo. Male gli azzurri Tommaso Sala (24°), Riccardo Tonetti (25°) e Giuliano Razzoli (out). Assenti in questa seconda manche Stefano Gross e soprattutto Alex Vinatzer, squalificato a causa di un inforcata. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA IDELLA PRIMA MANCHE LA...

